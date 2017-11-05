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175 лет назад 2016
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Божович: Джорджевич — игрок основы, но у «Арсенала» была проблема с россиянами

Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевую победу над «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Игра получилась тяжёлой, потому что мы не привыкли играть на искусственном газоне. Поле не позволило показать более качественную игру. Нам очки нужны были сегодня. Это для нас было главное. Взять очки после долгого перелёта у команды, которая здесь не проигрывает, дорогого стоит. Я очень доволен, ребята молодцы.

Стоит ли ждать Джорджевича в основе в следующей игре? Он был бы и сегодня в основе, но у нас проблема была с российскими игроками. Он игрок основного состава, но сегодня приняли такое решение. Впрочем, он был травмирован, четыре-пять дней не тренировался. Здорово вышел, забивать голы — его работа, и он хорошо это делает», — заявил Божович.

Гол Джорджевича в концовке принёс тульскому «Арсеналу» победу в Хабаровске
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула СКА-Хабаровск Лука Джорджевич Миодраг Божович
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