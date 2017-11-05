Поддубский: футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 16-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Начали матч неудачно, проиграли полностью опорную зону. Потом перестроились на другую схему, выравняли матч и забили гол. Во втором тайме начали активно, но не забили свои голы. Футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе.

Замены можно было сделать пораньше? А кого менять? Христова выпустить? Выпустили Христова, но он вообще без мяча пробегал», — сказал тренер на пресс-конференции.