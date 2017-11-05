Лысов: мои ориентиры в футболе — Бенжамен Менди и Давид Алаба

Футболист «Локомотива» Михаил Лысов рассказал о том, как старается придерживаться хорошей игровой формы, а также назвал звёздных игроков, на которых равняется.

«С тех пор, как я перешёл из «молодёжки» в основу, стал намного внимательнее и требовательнее к себе относиться. Нагрузки несопоставимы, нужно уметь перестроиться, не жалеть себя. Так и выносливость появляется в работе над собой. Основная команда – это команда мастеров. Тут уже априори все игроки обладают хорошими базовыми данными. И работают только на поддержание формы. Плюс тактика, командное взаимодействие.

Я точно знаю, что мне нельзя спать меньше восьми часов в день – иначе начинаю чувствовать себя хуже. Особенности организма вычисляются не сразу. Но свой режим я уже понял, стараюсь его придерживаться. Что касается питания, то придерживаюсь разве что правила о том, что ужин должен быть без углеводов. В остальном себе всё разрешаю. После игры мне важно поесть сладкое – получить быстрые углеводы. Бургеры? Я их не ем уже год. В основном питаюсь на базе – а тут всё правильное и полезное. Можно смело есть и не думать.

Мои ориентиры в футболе — Бенжамен Менди и Давид Алаба. Менди – один из лучших защитников прямо сейчас. Есть ещё Марсело из «Реала», но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту! Возьмите статистику Алабы и Марсело. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником», — рассказал Лысов в интервью пресс-службе «Локомотива».