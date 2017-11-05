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Деле Алли из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной Англии в ноябре

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли выбыл из строя в связи с травмой и пропустит матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Как сообщает официальный «твиттер» английской сборной, 21-летний футболист из-за повреждения подколенного сухожилия также будет вынужден пропустить ближайшие товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

В нынешнем сезоне Алли сыграл за «шпор» в 13 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и сделал один голевой пас. За сборную Англии хавбек провёл 22 матча и забил два мяча.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Тоттенхэм Хотспур Деле Алли Травмы — футбол
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