Конте: сейчас мы пытаемся заложить в «Челси» фундамент, построить нечто важное

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о будущем лондонской команды.

«Мы стараемся построить нечто важное, и сейчас пытаемся заложить фундамент в этом клубе. Не забывайте, что за последние 4 года или даже 5 лет от нас ушли важнейшие игроки. Мы сейчас говорим о Дрогба, Чехе, Лэмпарде, Терри, Ивановиче, Микеле, Коуле — игроках, которые писали историю клуба, потому что они играли многие годы и выиграли Лигу чемпионов.

Сейчас мы снова пытаемся строить нечто важное, мы стараемся сделать так, чтобы клуб мог справляться с любыми ситуациями. Если вы думаете, что я щелкну пальцами, и мы будем готовы бороться, побеждать, выигрывать разные трофеи… Это не так просто. Такое может случиться, как это было в прошлом сезоне, но это было чудо. Это было чудо, потому что у нас были те же игроки, что и в сезоне, когда «Челси» занял 10-е место, и пришли только несколько новых игроков — Батшуайи, Канте, Давид Луис и Алонсо.

Мы должны быть готовы сделать нечто особенное, но нужно быть реалистами, и необходимо понимать, что мы создаём новую команду и новую ситуацию. Это правда, я предпочитаю всегда говорить правду, мы стараемся строить нечто важное. Необходимо набраться терпения, дать время себе и команде, не торопиться. Я понимаю, что терпение есть не у всех, потому что терпение — это крайне ценное качество. Например, у меня терпения не очень много, честно, но в этом сезоне я над этим работаю», — цитирует Конте сайт «Челси».