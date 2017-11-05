Гендиректор тульского «Арсенала»: удивлением такой скачок команды не был

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался о перспективах команды побороться за путёвку в еврокубки.

После 16 матчей подопечные Миодрага Божовича располагаются на шестой строчке в таблице РФПЛ, на одно очко отставая от идущего пятым «Урала».

«Только что разговаривал с президентом клуба на тему того, что „Арсенал“ поднялся в турнирной таблице и приблизился к зоне еврокубков. Дословно это звучало так: „Останавливать мы никого не будем“. Мы идём от матча к матчу, и нас устраивает то, что мы сейчас видим. Где „Арсенал“ окажется в итоге в турнирной таблице, будет видно дальше.

Мы результат оцениваем спокойно. Удивлением такой скачок не был, потому что мы обладаем достаточно хорошим подбором игроков и тренерским штабом. Закончим сейчас эту часть чемпионата, и зимой президент будет решать вопрос с усилением команды», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.