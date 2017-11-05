Полузащитник «СКА-Хабаровск»: ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Константин Савичев прокомментировал домашнее поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги.

«Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает. Тяжело что-то сказать после таких матчей.

Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли ещё чего-то.

Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх», — заявил Савичев в видеоинтервью, опубликованном на канале «СКА-Хабаровск» в Youtube.