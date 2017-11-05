«Анжи» на выезде одолел «Амкар», Маркелов оформил дубль и был удалён с поля

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте Иван Маркелов вывел «Анжи» вперёд, однако вскоре Михаил Костюков сравнял счёт. В середине первого тайма Маркелов оформил дубль, а на 63-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, однако махачкалинцы смогли выстоять и добыть победу.

«Анжи» (16 очков) поднялся на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (17) — 12-й.