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«Анжи» на выезде одолел «Амкар», Маркелов оформил дубль и был удалён с поля

Футбол

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте Иван Маркелов вывел «Анжи» вперёд, однако вскоре Михаил Костюков сравнял счёт. В середине первого тайма Маркелов оформил дубль, а на 63-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, однако махачкалинцы смогли выстоять и добыть победу.

«Анжи» (16 очков) поднялся на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (17) — 12-й.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Амкар
Пермь
1 : 2
Анжи
Махачкала
0:1 – Маркелов – 6, 1:1 – Костюков – 12, 1:2 – Маркелов – 28
Удаления: нет – Маркелов, 63
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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