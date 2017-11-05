Прямая видеотрансляция матча «Сельта» — «Атлетик»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Атлетиком».



Встреча состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго. Главный судья — Хесус Хиль Мансано.



В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Сельта» располагается на 14-й строчке, а «Атлетик» — на 15-й. В активе обеих команд по 11 очков.



Трансляция матча «Сельта» — «Атлетик» начнётся в 18:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».