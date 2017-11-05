Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщики ЦСКА посвятили баннер достижению братьев Березуцких

Футбол

Болельщики ЦСКА на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» посвятили баннер братьям Березуцким и их достижению, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что на этой неделе 35-летние защитники достигли отметки в 1000 матчей на двоих в составе ЦСКА, учитывая все турниры.

Для Василия игра группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) была 511-й в составе ЦСКА, а Алексей проводил 489-ю игру.

Баннер, который вывесили болельщики ЦСКА, гласил: «1000 матчей за ЦСКА! Верой и правдой! Незаменимые».

Болельщики ЦСКА посвятили баннер достижению братьев Березуцких

Болельщики ЦСКА посвятили баннер достижению братьев Березуцких

Фото: Полина Куимова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент