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«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Кристал Пэлас»

Футбол

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма забил Сон Хын Мин. Южнокорейский форвард отправил мяч в дальний угол ворот соперника ударом левой ногой из-за пределов штрафной площади.

«Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (4) потерпел девятое поражение в чемпионате и располагается на последней позиции.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Мин – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кристал Пэлас Тоттенхэм Хотспур
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