«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма забил Сон Хын Мин. Южнокорейский форвард отправил мяч в дальний угол ворот соперника ударом левой ногой из-за пределов штрафной площади.

«Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (4) потерпел девятое поражение в чемпионате и располагается на последней позиции.