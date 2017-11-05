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175 лет назад 2016
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«Амкар» — «Анжи» — 1:2. Видеообзор матча

Футбол

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте Иван Маркелов вывел «Анжи» вперёд, однако вскоре Михаил Костюков сравнял счёт. В середине первого тайма Маркелов оформил дубль, а на 63-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, однако махачкалинцы смогли выстоять и добыть победу.

«Анжи» (16 очков) поднялся на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (17) — 12-й.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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