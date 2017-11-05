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175 лет назад 2016
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Мойес: меня интересует работа в «Вест Хэме», но на данный момент вакансия занята

Футбол

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить «Вест Хэм Юнайтед» вместо Славена Билича. Специалист сообщил, что заинтересован в этой должности.

«Я всегда говорил, что хочу вернуться к клубной работе. Если появится подходящая возможность, мне это будет интересно.

Меня интересует работа в „Вест Хэме“, но на данный момент вакансия занята. Я знаю, что Славен Билич продолжает возглавлять команду, и надеюсь, что у него всё получится», — цитирует тренера ВВС.

Последним местом работы 54-летнего Мойеса был «Сандерленд».

Мойес близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом» на полгода
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес Славен Билич
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