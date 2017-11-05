Мойес: меня интересует работа в «Вест Хэме», но на данный момент вакансия занята

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить «Вест Хэм Юнайтед» вместо Славена Билича. Специалист сообщил, что заинтересован в этой должности.

«Я всегда говорил, что хочу вернуться к клубной работе. Если появится подходящая возможность, мне это будет интересно.



Меня интересует работа в „Вест Хэме“, но на данный момент вакансия занята. Я знаю, что Славен Билич продолжает возглавлять команду, и надеюсь, что у него всё получится», — цитирует тренера ВВС.

Последним местом работы 54-летнего Мойеса был «Сандерленд».