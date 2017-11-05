«Рубин» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Жемалетдинов.
Запас: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Набиуллин, Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
Запас: Лодыгин, Кержаков, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Ригони, Дриусси.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РФПЛ «Рубин» — «Зенит».