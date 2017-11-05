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175 лет назад 2016
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«Рубин» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Футбол

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Жемалетдинов.

Запас: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Набиуллин, Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запас: Лодыгин, Кержаков, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Ригони, Дриусси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РФПЛ «Рубин» — «Зенит».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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