Полузащитник «Тоттенхэма» Сон стал самым забивным игроком из Азии в истории АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт полузащитник Сон Хын Мин.

25-летний игрок сборной Южной Кореи забил свой 20-й гол в АПЛ. Таким образом, он стал самым результативным азиатом в истории лиги, опередив бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» соотечественника Пак Чжи Суна (19 голов).

Сон перешёл в «Тоттенхэм» из немецкого «Байера» в 2015 году. В нынешнем сезоне АПЛ на его счету два гола в 10 матчах за «шпор».