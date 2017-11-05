Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» разгромил соперника в чемпионате Македонии

Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном первенстве.

В матче 14-го тура чемпионата Македонии «Вардар» на своём поле разгромил аутсайдера нынешнего сезона клуб «Скопье». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Вардар» (23 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Скопье» (9) — на последней, 10-й, строчке.

«Зенит» в первом матче группового этапа Лиги Европы в Македонии обыграл «Вардар» со счётом 5:0, второй матч команды проведут в Санкт-Петербурге 23 ноября.