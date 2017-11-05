Промес, Зе Луиш и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 5 ноября.

В нападении красно-белых с первых минут сыграют Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Попов, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбун.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Уфа». Начало встречи — в 19:00 мск.