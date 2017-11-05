Луческу: Спаллетти злился, когда я с «Шахтёром» выигрывал у его «Зенита»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, в прошлом возглавлявший «Зенит» и «Интер», похвалил наставника нерадзурри Лучано Спаллетти, который ранее тоже работал с клубом из Санкт-Петербурга.

«Я знал, что Спаллетти преуспеет. Он тот, кто следует своему пути и никогда не отклоняется. Он знает, как передать уверенность своим игрокам, и знает, как заставить людей слушать себя.



Мы много раз сталкивались друг с другом, когда он был тренером в «Зените». Во время зимних перерывов в РФПЛ и УПЛ были только две или три хорошие команды, с которыми „Шахтёру“ можно было сыграть товарищеские матчи. «Зенит» и ЦСКА. У Лучано была отличная команда. Он злился, когда я выигрывал!» — цитирует тренера Gazzetta dello Sport.