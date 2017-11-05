Матч «Лацио» — «Удинезе» был перенесён из-за ливня

Матч 12-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Удинезе» был перенесён на более поздний срок в связи с сильным дождём, сообщает официальный сайт римского клуба.

Игра должна была начаться сегодня, 5 ноября, в 17:00 мск, однако официальные лица приняли решение о переносе встречи. О том, когда будет сыгран матч, пока не известно.

«Лацио» (28 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Удинезе» (12) находится на 13-й строчке.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Лацио».