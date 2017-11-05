Полузащитник ЦСКА Головин может пропустить около 10 дней из-за травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевой ничьей с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ рассказал, на сколько дней выбыл из строя полузащитник команды Александр Головин, который получил повреждение на предматчевой тренировке.

«Головин по предварительной оценке выбыл из строя на десять дней», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Также наставник ЦСКА сообщил, что защитник Василий Березуцкий остался на скамейке запасных в связи с повреждением, поэтому в основном составе появился защитник Кирилл Набабкин.