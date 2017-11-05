Мещеряков: Карасёв не терял игру и отработал дерби «Локомотив» — ЦСКА достойно

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ и оценил работу судейской бригады Сергея Карасева. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Думаю, всем зрителям понравилось. Был внутренний нерв. Играли против очень достойного соперника. Надо отдать должное футболистам ЦСКА – они бились на каждом сантиметре поля и играли с полной самоотдачей. Нам чуть-чуть не повезло, но это футбол. Небольшой перерыв позволит нам чуть-чуть восстановить силы, потому что, думаю, после игры с «Зенитом» игроки попали в небольшую эмоциональную яму. Но всё ещё впереди. Игра была достойная.

Что в предыдущем, что в этом матче мы допускали определённые ошибки, что приводило к голам в наши ворота. Думаю, это из-за потери концентрации. Но глаза у футболистов горят, физически они готовы неплохо и своей игрой радуют. Надо реализовывать свои моменты, и всё у нас будет хорошо.

Судья не терял игру. Матч был тяжёлый, все хотели выиграть. Игра шла не за три очка, а за шесть. Понятно, что было напряжение, а судье всегда в таких играх тяжело. Но арбитр отработал достойно. Некоторые спорные эпизоды, конечно, случались. На мой взгляд, Вернблум наносил удар локтем.

Знаете, чем всегда отличаются русские команды? Для того чтобы достойно выглядеть, нужно самим себе создать препятствия. Уверен, мы их достойно преодолеем", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.