«Ювентус» обыграл «Беневенто», «Наполи» сыграл вничью с «Кьево»

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц – Ювентус» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо, а за «Беневенто» отличился Амато Чичиретти.

В другом матче, который проходил параллельно, лидер Серии А «Наполи» на выезде потерял очки в игре с «Кьево», сыграв вничью со счётом 0:0.

В остальных встречах тура «Фиорентина» на своём поле проиграла «Роме» (2:4), а «Кальяри» в родных стенах оказался сильнее «Вероны» (2:1).