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«Ювентус» обыграл «Беневенто», «Наполи» сыграл вничью с «Кьево»

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц – Ювентус» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо, а за «Беневенто» отличился Амато Чичиретти.

В другом матче, который проходил параллельно, лидер Серии А «Наполи» на выезде потерял очки в игре с «Кьево», сыграв вничью со счётом 0:0.

В остальных встречах тура «Фиорентина» на своём поле проиграла «Роме» (2:4), а «Кальяри» в родных стенах оказался сильнее «Вероны» (2:1).

Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Беневенто
Беневенто
0:1 – Чичиретти – 19, 1:1 – Игуаин – 57, 2:1 – Куадрадо – 65
Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Кьево
Верона
0 : 0
Наполи
Неаполь
Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
2 : 4
Рома
Рим
0:1 – Герсон – 5, 1:1 – Верету – 9, 1:2 – Герсон – 30, 2:2 – Симеоне – 39, 2:3 – Манолас – 50, 2:4 – Перотти – 87
Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
2 : 1
Верона
Верона
0:1 – Сукулини – 6, 1:1 – Чеппители – 28, 2:1 – Фараго – 85
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Верона Кальяри Кьево Наполи Рома Фиорентина ФК Беневенто Ювентус
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