«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и увеличил отрыв от «МЮ» до 8 очков

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Кевин Де Брёйне сыграл в стенку с Фернандиньо, вышел на свободное пространство и хлёстко пробил в дальний нижний угол. На 49-й минуте Начо Монреаль придержал Рахима Стерлинга, который мог убежать один на один, а Серхио Агуэро уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол ворот.

В середине второго тайма Аарон Рэмси вырезал передачу в штрафную на ход Александру Ляказетту, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол, сократив отставание в счёте — 1:2. Однако на 74-й минуте «горожане» сняли все вопросы о победителе матча — Давид Сильва сместился на правый край, забежал под передачу партнёра и прострелил на Габриэла Жезуса, который с семи метров расстрелял ворота «Арсенала».

«Манчестер Сити» (31 очко) увеличил отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» до 8 очков, но сыграл на матч больше. «Арсенал» (19) — шестой.