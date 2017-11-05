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175 лет назад 2016
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Сёмин: одного боюсь — пока у нас введут видеоповторы, я закончу тренировать

Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после ничьей с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ ответил на вопрос о видеоповторах. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Видеоповторы будут по всему миру, но я боюсь одного: пока у нас введут повторы, я закончу тренерскую деятельность, а мне этого не хотелось бы. Хотелось бы поработать с повторами.

Смотрели вчера «Боруссия» — «Бавария»? Там потребовался повтор, все посмотрели, по-честному. Если бы сегодня судья посмотрел повтор, не было бы стычки после столкновения Вернблума и Миранчука», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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