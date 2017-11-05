Гончаренко: до удаления ЦСКА контролировал игру, а после — сплошные эмоции

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ. Наставник отметил, ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника «армейцев» Хетага Хосонова на 49-й минуте.

«Такие матчи всегда делятся на до и после удаления. До удаления мы контролировали игру, а после пошли сплошные эмоции. Качественного футбола в нападении стало не много – стало тяжелее убегать в атаку. Тем не менее болельщикам такие матчи нравятся.

Меня во втором тайме захлестнули эмоции? Болельщики любят эмоции, вы любите. Я не исключение. Перебранки с Юрием Палычем не было.

Если говорить о том, справился ли Хосонов со своими задачами, футболистам, которые хорошо работают, надо давать шансы. Да, они нестабильны, но если Чалов в хорошей форме – играет Чалов, если Жамалетдинов – Жамалетдинов. Сегодня вышел Хосонов – он был лучше всего на сегодня готов, поэтому вышел. И мы продолжим этот путь. Всем нам нравится, когда молодые растут и приносят пользу клубу, сборным, но никому не нравится, когда они сидят на скамейке.

То, что «Локо» с первых минут отдал мяч, можно было предположить, учитывая его график – «Краснодар», «Зенит», «Шериф». Перед матчем с Сёминым обсуждали, будет удаление или нет. На самом деле разные ситуации.

По поводу того, что ЦСКА наделал массу позиционных ошибок. А вы как думаете, с чем это связано? Когда быстрое поле, соперник, проигрывая, имеет на одного футболиста больше, этого можно ожидать. В первом тайме, кроме пропущенного мяча, ошибок не было», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.