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175 лет назад 2016
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Пейчинович: удар локтем Вернблума — это красная карточка, но Карасёв решил иначе

Футбол

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Этот матч можно назвать скорее жёстким, чем жестоким. Было очень много борьбы. ЦСКА вообще одна из самых жёстких команд в чемпионате России. Там есть такой игрок, как Вернблум. Его удар локтем — это вообще красная карточка, но судья Сергей Карасев так не решил. Но так всегда получается в футболе. Ничего нового.

Мы сегодня могли выиграть. После нереализованного пенальти были уверены, что сможем ещё забить. Но в целом результатом мы довольны.

Потасовки? Это принципиальный матч. Каждый понимал, что значат три очка. Потасовка среди тренеров — это нормальная ситуация. В дерби такое происходит. Наш тренер очень мотивирован, это и нам даёт эмоций на поле», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Неманья Пейчинович Понтус Вернблум Сергей Карасёв — Футбол Юрий Сёмин Футбольное судейство
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