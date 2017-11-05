Бабаев: без удаления в матче с «Локо» было бы больше футбола, а не агрессии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал гостевую ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ. Функционер выразил мнение, что, если бы не удаление полузащитника «армейцев» Хетага Хосонова на 49-й минуте, игра получилась бы более содержательной с точки зрения футбола, а не борьбы и агрессии.

«Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таких матчах удалять нужно, если только абсолютно уверен, что фол тянул на жёлтую карточку. У меня такой уверенности нет. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Без удаления игра бы развивалась иначе и было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

Бывает, что эмоции захлёстывают. Не хочется, чтобы такие эпизоды, как с реакцией Гончаренко, запоминались. Хочется запоминать красивые комбинации, голы, сейв Игоря Акинфеева при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских аспектах.

ЦСКА в любом случае сегодня заработал очко, потому что играть в меньшинстве против «Локомотива» целый тайм достаточно тяжело. «Локомотив» тоже очень хотел отыграться, и он это сделал.

Кончено, полетим в Хабаровск основным составом. Сейчас самое главное, чтобы все сборники вернулись без травм. Всегда переживаем за это. Немного передохнём, соберёмся с силами и отправимся в тяжёлый выезд в Хабаровск», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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