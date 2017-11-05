Созин: считаю, недобор ЦСКА двух очков в дерби — вопрос конкретно к Гончаренко

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал ничью «Локомотива» и ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Как только ЦСКА начинает играть «от ножа», как только Вернблум начинает пихать, сразу какая-то игра появляется. С таким футболистом, как Вернблум, плохо играть нельзя. Идут разговоры, что это его последний сезон, он хочет уехать. Но без такого игрока будет сложно. Молодой Кучаев в прошлом матче абсолютно по делу получил вторую жёлтую, и ЦСКА вдесятером не обыграл “Арсенал”. Сегодня у молодого опорного полузащитника Хосонова жёлтая на 15-й минуте. Он играет в очень контактной зоне. Хочет доказать тренеру, себе и всем остальным, что достоин играть за ЦСКА. Понятно, что он будет фолить. Понтус после первой жёлтой будет играть очень аккуратно, потому что он мастер и отыграл несколько сезонов. Хосонова надо было менять. Если бы он был нападающим и получил карточку, можно было быть аккуратней в отборе. А Хосонов реально нарушает правила во второй раз, попадает в ногу и говорит всей стране, что он его не трогал. Играть 40 минут в меньшинстве против замотивированного и лидирующего «Локомотив — сложно. Считаю, недобор двух очков — вопрос конкретно к Виктору Гончаренко.

Кроме того, всё ходят споры вокруг Игоря Денисова. Кто-то аккуратно советует Черчесову, кто-то более настойчиво – посмотрите, как играет человек. Сегодня две его ошибки привели к тому, что «Локомотив» еле отскочил. Надо брать статистику. Это математика футбола, её обмануть сложно, советовать легче. Не верят мне — пусть строят Бубнова. Денисов не лучший футболист в «Локомотиве», и на его позиции есть более мобильные и креативные игроки, и мне кажется, что Черчесов тоже видит эти показатели и матчи", — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.