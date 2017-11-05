Нигматуллин: Коченков был не так уж и плох, обедни в дерби он не испортил

Бывший голкипер «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал ничью «Локомотива» и ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Матч «Локомотив» — ЦСКА – украшение этого тура. Нельзя сказать, что кто-то наиграл на победу. Исход игры закономерен. Нельзя сегодня кого-то из игроков выделить. Судейских ошибок я тоже не заметил. Просто накал матча был высок.

В моментах с голами Антон Коченков не выручил. Не виноват, а именно не выручил. В остальных эпизодах он был не так уж и плох. В целом я думаю, что Антон со своей ролью справился. Почему вышел Коченков, а не Медведев? На каждом матче на скамейке сидят два вратаря. Медведеву дали шанс с «Шерифом», он его не использовал, поэтому сегодня дали возможность другому вратарю. Коченков в этом матче обедни не испортил», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.