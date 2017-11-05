КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА и «Локо»

Как стало известно «Чемпионату», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА и «Локомотива» во время матча 16-го тура РФПЛ. Также комитет рассмотрит скандирование нецензурных и оскорбительных выражений со стороны болельщиков обоих клубов.

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА (26 баллов) занимает четвёртое место.