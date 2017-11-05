Пономарёв: удалением Хосонова Карасёв сломал игру ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал гостевую ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ и оценил работу судейской бригады Сергея Карасева.

«Игра была хорошая с обеих сторон. Все сегодня выглядели достойно. Момент с удалением был довольно спорный. Мне показалось, что Хосонову некуда было ногу убирать, и ударил соперника он неумышленно. Жёлтую карточку там не стоило давать. Такими действиями арбитр переворачивает всю игру. Удалением судья сломал игру ЦСКА. Так бы «армейцы» спокойно довели матч до конца. В меньшинстве удерживать счёт всё же очень тяжело.

Натхо сегодня неплохо сыграл. Дзагоев тоже был сегодня не особо заметен, но очень полезен. Акинфеев тоже выручал там, где мог. К нему вопросов нет», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.