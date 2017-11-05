Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Лас-Пальмас»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».



Встреча состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный судья — Хосе Санчес Мартинес.



В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Реал» располагается на четвёртой строчке, а «Лас-Пальмас» занимает предпоследнее, 19-е, место.



Трансляция матча «Реал» — «Лас-Пальмас» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».