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Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Лас-Пальмас»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Встреча состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный судья — Хосе Санчес Мартинес.

В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Реал» располагается на четвёртой строчке, а «Лас-Пальмас» занимает предпоследнее, 19-е, место.

Трансляция матча «Реал» — «Лас-Пальмас» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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