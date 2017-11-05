«Локомотив» — ЦСКА – 2:2. Видеообзор матча

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и закончилась со счётом 2:2.

За «железнодорожников» голы забили Антон Миранчук и Мануэл Фернандеш, а в составе «армейцев» отличились Витиньо и Бибрас Натхо. С 49-й минуты, после удаления Хетага Хосонова, ЦСКА играл вдесятером.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА (26) — четвёртый.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».