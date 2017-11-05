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175 лет назад 2016
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«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в Москве

Футбол

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Лукас Фернандо, Квинси Промес и Луис Адриано. За «Уфу» мяч забил Сильвестр Игбун. Таким образом, уфимская команда прервала свою серию из пяти матчей без поражений в РФПЛ, а красно-белые победили после двух ничьих подряд в предыдущих турах.

«Спартак» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Уфа» (21) находится на восьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
3 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Игбун – 10, 1:1 – Фернандо – 37, 2:1 – Промес – 63, 3:1 – Адриано – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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