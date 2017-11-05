«Марсель» разгромил «Кан», проведя в ворота соперника пять мячей

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Кан». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен, а ещё по голу забили Луис Густаво, Морган Сансон и Константинос Митроглу. Таким образом, в последних семи матчах Лиги 1 «Марсель» одержал пятую победу при двух ничьих.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Лилль» на выезде обыграл «Метц» со счётом 3:0, прервав свою серию из девяти матчей без побед в чемпионате.