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175 лет назад 2016
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«Марсель» разгромил «Кан», проведя в ворота соперника пять мячей

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Кан». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен, а ещё по голу забили Луис Густаво, Морган Сансон и Константинос Митроглу. Таким образом, в последних семи матчах Лиги 1 «Марсель» одержал пятую победу при двух ничьих.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Лилль» на выезде обыграл «Метц» со счётом 3:0, прервав свою серию из девяти матчей без побед в чемпионате.

Франция - Лига 1. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
5 : 0
Кан
Кан
1:0 – Густаво – 43, 2:0 – Товен – 47, 3:0 – Сансон – 52, 4:0 – Митроглу – 76, 5:0 – Товен – 81
Франция - Лига 1. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Метц
Метц
0 : 3
Лилль
Лилль
0:1 – Пепе – 45+2 (пен), 0:2 – Балули – 67, 0:3 – Пепе – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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