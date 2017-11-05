Коломейцев: забей «Локомотив» раньше, возможно, дожали бы ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Выходить на замену всегда непросто, тем более в таких матчах, когда ты уступаешь, хоть и играешь в большинстве. Хорошо, что большую часть матча мы провели в атаке. В эпизоде со вторым мячом немного повезло – были какие-то рикошеты. Дальше просто бежал по бровке и ждал, когда дадут пас. Ману отдал, я добежал до штрафной, выдержал паузу и сделал передачу.

После второго гола хотели дожимать. И до гола были моменты – забей раньше, возможно, дожали бы. Обидно, что не получилось", — цитирует игрока сайт клуба.