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Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Фастав» сыграл вничью с командой Караваева

Футбол

«Фастав», соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 13-го тура чемпионата Чехии на своём поле сыграл вничью со «Спартой».

В составе хозяев отличились Убонг Мозес и Аднан Джафич, а за «Спарту» голы забили Йосеф Шураль и Марк Янко. В составе гостей полный матч провёл российский защитник Вячеслав Караваев.

«Фастав» (16 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Спарта» (22) — на пятой строчке.

Напомним, «Локомотив» со счётом 3:0 разгромил чешскую команду в Москве 28 сентября. Вторая игра пройдёт 7 декабря.

Чехия - Высшая лига. 13-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Фастав
Злин
2 : 2
Спарта П
Прага
1:0 – Мозес – 15, 1:1 – Шураль – 24, 1:2 – Янко – 79, 2:2 – Джафич – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спарта ФК Локомотив Вячеслав Караваев
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