Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Фастав» сыграл вничью с командой Караваева

«Фастав», соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 13-го тура чемпионата Чехии на своём поле сыграл вничью со «Спартой».

В составе хозяев отличились Убонг Мозес и Аднан Джафич, а за «Спарту» голы забили Йосеф Шураль и Марк Янко. В составе гостей полный матч провёл российский защитник Вячеслав Караваев.

«Фастав» (16 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Спарта» (22) — на пятой строчке.

Напомним, «Локомотив» со счётом 3:0 разгромил чешскую команду в Москве 28 сентября. Вторая игра пройдёт 7 декабря.