«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте

«Эвертон» победил «Уотфорд» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2. «Ириски» прервали серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились Ришарлисон и Кристиан Кабазель, у хозяев — экс-игрок «Локомотива» Байе Умар Ниасс, Доминик Калверт-Льюин и Лейтон Бэйнс (с пенальти).

«Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (15 баллов) — девятый.