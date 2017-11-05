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«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте

Футбол

«Эвертон» победил «Уотфорд» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2. «Ириски» прервали серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились Ришарлисон и Кристиан Кабазель, у хозяев — экс-игрок «Локомотива» Байе Умар Ниасс, Доминик Калверт-Льюин и Лейтон Бэйнс (с пенальти).

«Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (15 баллов) — девятый.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
3 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Ришарлисон – 46, 0:2 – Кабазель – 64, 1:2 – Ниасс – 67, 2:2 – Калверт-Льюин – 74, 3:2 – Бэйнс – 90+1 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Уотфорд ФК Эвертон Байе Умар Ниасс
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