Ещенко: «Спартак» мог обыграть «Уфу» с ещё более крупным счётом

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«В эпизоде с голом мяч вышел за пределы поля, поэтому я думал, что сейчас свистнут. Но не свистнули, банальная подача и гол. У нас было преимущество и по владению, и по моментам. «Уфа» пару раз дошла до нашей штрафной. Если бы раньше забили, счёт был бы ещё крупнее.

Неназначенные пенальти? Там надо смотреть, разбираться. Хорошо, что мы выиграли, и не будет теперь такого большого разбирательства. Самочувствие нормальное, всё хорошо. Результаты конкурентов знаем», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.