Таски: лидеры РФПЛ очень сильны, особенно удивил «Локомотив»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал ничью «Локомотива» и ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Конечно, ничья „Локо“ и ЦСКА — отличный результат для нас. Мы действительно потеряли много очков и сейчас должны догонять. „Спартак“ обязан выигрывать в каждом матче, но сейчас нужно, чтобы и соперники теряли очки. „Зенит“, „Локо“ и ЦСКА очень сильны. Особенно удивил „Локомотив“, но „Спартак“ будет бороться за самые высокие места», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.