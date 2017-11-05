Каррера: после паузы Зобнин вернётся в состав «Спартака», с ним будет лучше

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после домашней победы над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ сообщил, что полузащитник Роман Зобнин вернётся в состав команды после паузы в РФПЛ в связи с матчами национальных сборных.

«Присутствие Зе Луиша в атаке имеет большой вес, а с возвращением Зобнина мы вернёмся к составу, который играл в прошлом сезоне. У меня будет больше выбора, безусловно, так станет лучше для «Спартака».

Насколько вероятно, что Зобнин будет в заявке на следующий матч с «Краснодаром» (18 ноября)? Безусловно, после паузы он будет в составе. Он завершает индивидуальную программу восстановления. Скоро у «Спартака» будет на одного игрока больше», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.