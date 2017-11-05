Селихов: наверное, можно сказать, что сложности первой половины сезона позади

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Такие матчи всегда даются вратарям нелегко, потому что стоишь без работы и приходится самому держать себя в тонусе. Мы сегодня много атаковали, пытались в первом тайме взломать оборону через фланги. С лидерами «Уфа» играет в закрытый футбол. Получилось, что выиграли — это самое главное.

В моменте с пропущенным мячом пошла передача с фланга, Игбун оказался один и пробил в угол. Передача хорошая была, с фланга, как мне кажется, выйти никак нельзя, потому что она сильной получилась.



Можно ли сказать, что сложности первой половины сезона позади? Наверное, можно. Главное, чтобы мы продолжали выигрывать и радовать болельщиков, от игры к игре прибавлять», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

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