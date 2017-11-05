Смольников: мы все переживаем из-за безголевой серии «Зенита» в РФПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

«В принципе, они всегда действуют агрессивно, тем более у них два нападающих. Первый тайм — да, навязали борьбу, во втором тайме они подсели, у нас были моменты, но жалко, что не использовали свои шансы. Я думаю, что мы пошли вперёд, и они просели из-за этого.



Мы, в принципе, только минут на десять переключились на другую тактику, а так — как начинали игру в четыре защитника, так и продолжали, просто где-то у «Рубина», я думаю, уже не было сил высоко прессинговать. Из-за этого появились у нас зоны.



«Зенит» не может забить уже четыре матча подряд в РФПЛ? Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на сборную у нас получилось забить и мы начали побеждать», — цитирует игрока сайт клуба.