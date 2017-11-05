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175 лет назад 2016
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Канунников: индивидуально у «Зенита» очень сильные игроки

Футбол

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Хотелось бы побыстрее набрать три очка и начать забивать. Но первый круг позади. Сегодня отрезками выглядели хорошо, в плане командных и бойцовских качеств. Конечно, ещё с созиданием есть проблемы, но будем работать, рассмотрим игру. Есть положительные моменты, но необходимо повысить концентрацию.

Что касается того, что Бауэр назвал этот матч «Рубина» лучшим по качеству в этом сезоне, то пусть эксперты рассуждают. Когда на поле играешь – не следишь. Были отрезки неплохие, а бывало, садились в оборону и прижимались, и «Зенит» свои моменты имел. Когда в начале первого и второго таймов играли высоко, прессинговали, то «Зенит» тоже на отбой играл. А так – индивидуально у «Зенита» очень сильные игроки.

Камболов качественно выполняет свои обязанности, и на его позиции я не вижу более цепкого и надёжного игрока, чем он. Плюс в концовке над нами довлело то, что в последних матчах мы пропускали именно в заключительном отрезке игры, так что скованность была небольшая», — цитирует Канунникова официальный сайт «Рубин».

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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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