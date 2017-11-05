Гвардиола: высокий профессионализм защитников обеспечивает «Ман Сити» победы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Я знаю, что любая команда может обыграть нас. Опираться на прошлые победы не имеет смысла: можно выиграть Лигу чемпионов и потерпеть поражение в следующем матче… Противники хотят обыграть нас. Всё зависит от нас самих. Для успешной борьбы за трофеи мы должны держать высокую планку. В прошлом сезоне мы только пару раз обыграли претендентов на чемпионство. В этом сезоне к ноябрю мы одержали три крупные победы. Это важно. Для того чтобы оставаться на первом месте, необходимо побеждать сильнейших противников – «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал».

Поздравляю наших ребят с отличным матчем! Мы создали несколько хороших моментов и полумоментов, когда не удавалось делать точные завершающие пасы. Игроки устали после трудного матча Лиги чемпионов, но не жалели сил в борьбе за победу над «Арсеналом». Мы заслужили три очка за этот матч. Надеюсь, что все футболисты вернутся в Манчестер после международного перерыва в хорошей форме, без травм.



Высокий профессионализм наших защитников обеспечивает победы. Оборона работает отлично. Сегодня мы могли выиграть матч со счётом 3:0, но, конечно, ещё есть над чем работать", — цитирует тренера сайт клуба.