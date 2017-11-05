Таски: физическое состояние «Спартака» становится всё лучше и лучше

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Сегодня тоже били эмоции, потому что это был очень важный матч! И не только для нас, но и для «Уфы» – они отставали от нас на одно очко. Эмоции зашкаливали, но это была не такая большая драка.

Конечно, физическое состояние команды становится лучше и лучше. Влились в ритм, но в начале сезона играть матчи через три дня было тяжело. Это нелегко. Сейчас все знают, как тренироваться и играть. Травмированные вернутся, и команда у нас будет ещё сильнее», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.