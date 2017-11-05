Главный тренер «Дженоа» второй раз за год был уволен со своего поста

Руководство «Дженоа» после домашнего поражения команды в генуэзском дерби от «Сампдории» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии приняло решение освободить главного тренера клуба Ивана Юрича от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт «Дженоа».

Примечательно, что Юрич был уволен из «Дженоа» второй раз за 2017 год. 42-летний хорватский специалист работал с командой с 2016 года, а в феврале оставил свой пост. Сменщиком Юрича тогда стал Андреа Мандорлини, который был уволен уже в апреле. В том же месяце Юрич снова возглавил генуэзцов, но продержался на тренерском мостике клуба лишь ещё шесть месяцев.

«Дженоа» (6 очков) после 12 туров чемпионата Италии располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.