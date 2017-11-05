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175 лет назад 2016
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Мирабелли: у Монтеллы есть поддержка руководства «Милана»

Футбол

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли сообщил, что у главного тренера россонери Винченцо Монтеллы есть поддержка со стороны руководства клуба.

«У Монтеллы есть наше доверие и поддержка. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы этот проект продолжался с теми же амбициями, с какими мы его начали. Мы знаем, что есть некоторые трудности, мы, возможно, ожидали меньшего количества проблем, но мы работаем над решением и устранением негативных моментов», — сказал Мирабелли в интервью Mediaset Premium.

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Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
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