Мирабелли: у Монтеллы есть поддержка руководства «Милана»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли сообщил, что у главного тренера россонери Винченцо Монтеллы есть поддержка со стороны руководства клуба.

«У Монтеллы есть наше доверие и поддержка. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы этот проект продолжался с теми же амбициями, с какими мы его начали. Мы знаем, что есть некоторые трудности, мы, возможно, ожидали меньшего количества проблем, но мы работаем над решением и устранением негативных моментов», — сказал Мирабелли в интервью Mediaset Premium.