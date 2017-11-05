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Три игрока из клубов РФПЛ вызваны в сборную Болгарии на товарищеский матч

Футбол

Тренерский штаб сборной Болгарии включил в заявку команда для подготовки к товарищескому матчу со сборной Саудовской Аравии трёх футболистов, которые выступают в клубах российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

В заявке из 20 футболистов оказались полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, хавбек ЦСКА Георги Миланов и полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров.

Игроки сборной Болгарии прибудут в расположении команды 8 ноября. Товарищеская встреча между сборными Болгарии и Саудовской Аравии пройдёт 13 ноября.

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Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Сборная Болгарии - Футбол Сборная Саудовской Аравии - Футбол ФК Спартак Георги Миланов Ивелин Попов ЧМ-2018
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