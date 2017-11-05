Глушаков: «Спартак» – непредсказуемая команда. Не знаем, чего от себя ожидать

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после домашней победы над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ выразил мнение, что игроки команды и сами не знают, чего от себя ожидать.

«Что касается моего повреждения, то это простой ушиб. К концу матча почувствовал, что распухает нога, и попросил замену. Счёт был победным, поэтому не стал себя мучать и заменился. Нормально, всё пройдёт.

«Уфа» ничем нас не удивила. Думаю, наш пропущенный гол – стечение обстоятельств. Не внимательно сыграли и пропустили гол.

Мы бьёмся всегда, в каждом матче. Бывают такие игры и случаи, когда мы не выигрываем, что сразу становится для всех трагедией. Хотим выигрывать, и идём к этой цели от матча к матчу. Доказываем самим себе и болельщикам, что можем это делать. «Спартак» – непредсказуемая команда, которая может победить любого соперника. Можем сыграть тяжёлый матч с Нальчиком, а потом обыграть «Севилью».

Сейчас ребята, которые не поедут в сборные, отдохнут. Остальные же подготовят себя к тяжёлым матчам. Будем двигаться дальше. Мы всё понимаем. Игры с последними пятью или шестью командами из нижней части турнирной таблицы мы уже провели. Однако, повторюсь, что мы непредсказуемая команда и сами не знаем, чего от себя ожидать», – сказал Глушаков в эфире программы «После футбола».